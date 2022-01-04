Narlı’dan Büyükşehir’e hizmet teşekkürü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları ulaşım hizmet ağını iyileştirirken, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Bu kapsamda, bir süre önce Pazarcık’ta 5 mahallede toplam 11 kilometrelik arteri sıcak asfaltla baştan sona yenileyen ekipler, Narlı Mahallesi’ne bağlı Atatürk Caddesi’ni de tamamlamıştı. Narlı ile beraber toplamda 16 mahallenin aktif olarak kullandığı arterin yenilenmesi ulaşım standardını önemli ölçüde yükseltti. Cumhuriyet, İsmet Paşa ve Bahçelievler mahallelerinin muhtarları yapılan çalışma dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkürlerini ifade etti.

Başkan Güngör Hep Yanımızda Oldu

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sezgin Sonzamancı yaptığı açıklamada, “Atatürk Caddesi’nde Büyükşehir Belediyemiz tarafından sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Özellikle Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu. İsmet Paşa Mahalle Muhtarı Cafer Bozçalı ise, “Başkanımız Hayrettin Güngör, ihtiyaç ve taleplerimizi alıyor. Her zaman yanımızda olduğunu gösteriyor. Bu cadde civar mahalleler için çok önemli. Allah razı olsun” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Mustafa Şaşkara ise Pazarcık’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından çok önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirtti.