Narlı’nın Ulaşım Sorunu Büyükşehir’le Çözülüyor
Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi’nin en merkezi arteri Atatürk Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Toplamda 16 mahallenin ulaşımını sağladığı grup yolunun kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.12.2021, 13:02
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin Pazarcık’taki yeni çalışma noktası Narlı Mahallesi Atatürk Caddesi oldu. İlçe merkezinde 15 Temmuz, Menderes, Şehit Nurettin Ademoğlu, Ahmet Bozdağ ve Memiş Özdağ dâhil olmak üzere 5 mahallede toplam 11 kilometrelik arteri sıcak asfaltla baştan sona yenileyen ekipler, Narlı Mahallesi’nin en işlek caddesinde de ulaşım standardını yükseltiyor. Narlı ve civar bölgedeki toplam 16 mahallenin ulaşımını sağlayan grup yolundaki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.
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