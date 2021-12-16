Narlı’nın Ulaşım Sorunu Büyükşehir’le Çözülüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin Pazarcık’taki yeni çalışma noktası Narlı Mahallesi Atatürk Caddesi oldu. İlçe merkezinde 15 Temmuz, Menderes, Şehit Nurettin Ademoğlu, Ahmet Bozdağ ve Memiş Özdağ dâhil olmak üzere 5 mahallede toplam 11 kilometrelik arteri sıcak asfaltla baştan sona yenileyen ekipler, Narlı Mahallesi’nin en işlek caddesinde de ulaşım standardını yükseltiyor. Narlı ve civar bölgedeki toplam 16 mahallenin ulaşımını sağlayan grup yolundaki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.