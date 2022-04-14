‘Nasreddin Hoca’ Hem Eğlendirdi Hem Öğretti

Nasreddin Hoca’nın birbirinden komik fıkralarının sahneye uyarlandığı etkinliğe çocuklar ve ebeveynleri yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca oyun öncesi gerçekleştirilen yüz boyama etkinliği de renkli anlara sahne oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. 7’den 70’e tüm vatandaşlara yönelik çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu sefer de minikler için birbirinden renkli ve eğlenceli programlar düzenliyor. Öğrencilerin ara tatilde daha eğlenceli ve verimli vakit geçirmelerini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ‘Nasreddin Hoca’ adlı çocuk tiyatrosunu miniklerle buluşturdu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna minikler ve ebeveynleri adeta akın etti. Nasreddin Hoca’yı çocuklara tanıtmak ve sevdirmek için gerçekleştirilen etkinlikte Nasreddin Hoca’nın birbirinden komik fıkraları sahneye uyarlandı. İki seans şeklinde sahnelenen tiyatro gösterisinde oyuncular minikler ve ebeveynlerden alkış aldı. Oyun öncesi gerçekleştirilen yüz boyama etkinliğinde de minikler gönüllerince eğlendi. Renkli anlara sahne olan etkinlikte çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Etkinlikler Devam Edecek

Kültür Spor ve Turizm Dairesi’nden etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde farklı yaş gruplarına hitap eden çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, ara tatilde olan öğrencilerimize yönelik hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Miniklerimizin ve ailelerinin etkinliklerimize göstermiş olduğu ilgiden son derece memnunuz. Etkinliklerimiz artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.