Nazik; “Omicron varyantı delta varyantına göre daha hızlı yayılıyor”

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KSÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve KSÜ COVİD-19 Direktörü Doç. Dr. Selçuk Nazik, Omicron’un ne olduğunu anlatırken daha hızlı yayılma özelliği olduğunu söyledi.