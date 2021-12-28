Nazik; “Omicron varyantı delta varyantına göre daha hızlı yayılıyor”
Güney Afrika’da 24 Kasım’da tanımlanan ve çok kısa bir sürede dünyaya yayılarak, baskın hale gelmeye başlayan Omicron varyantı delta varyantına göre daha hızlı yayılıyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.12.2021, 11:13 28.12.2021, 18:48
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KSÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve KSÜ COVİD-19 Direktörü Doç. Dr. Selçuk Nazik, Omicron’un ne olduğunu anlatırken daha hızlı yayılma özelliği olduğunu söyledi.
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