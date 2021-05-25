Necip Fazıl Kısakürek vefatının 38. Yılında anıldı

Türk edebiyatı tarihinde Baki'den sonra ikinci "Sultanu'ş Şuara" unvanına sahip olan Necip Fazıl Kısakürek, Okumayı 5-6 yaşlarındayken dönemin hakimlerinden büyükbabası Maraşlı Kısakürekzade Mehmet Hilmi Bey’den öğrendi.

Kahramanmaraş’ın değeri olan necip fazıl, Kaldırımlar, Çile, Reis Bey ve Bir Adam Yaratmak… gibi 100’e yakın esere imza attı.

Kabri başında anamayan vatandaşlarda üstadın balmumunun sergilendiği Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ne gelerek dualarda andı.