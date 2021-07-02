Necmettin Erbakan AİHL’de  mezuniyet coşkusu!

Dört yıllık üstün gayretin ardından mezuniyet günü geldi çattı, Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri artık mezun oldu.

Bu kapsamda okul bahçesinde il milli eğitim müdürü cemal yılmaz ve velilerinde katılım sağladığı bir mezuniyet töreni düzenlendi.

Tören istiklal marşı ile başladı, ardından kuranı kerim tilaveti yapıldı.

Daha sonra okul birincisi kürsü konuşması yaparak okul kütüğüne ismini çaktı.

Burada bir açıklama yapan Okul Müdürü Hacı Ali Kulaç 84 öğrencinin yeni bir hayata başlayacağına dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise öğrencileri yetiştiren herkese teşekkür etti.

Öğrenciler ise mezun olmanın büyük heyecanını yaşadıklarını dile getirerek imam hatipli olmanın gururunu yaşayacaklarını vurguladılar.