‘Nefes Almadan’ Tiyatro Gösterisine Yoğun İlgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Hollanda Büyükelçiliği Uluslararası Kültürel Hareketlilik Fonu tarafından finanse edilen proje kapsamında, çocuk edebiyatı yazarı Gerard Van Gemert tarafından kaleme alınan Ademloos (Nefes Almadan) adlı edebi eser sahneye uyarlanarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla buluşturuldu. Tiyatro gösterisini takip edenler arasında Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate de yer aldı. Gösteride çocukları önyargılara, ırkçılığa ve kültürel farklılıklara karşı bilinçlendiren, dayanışmayı ve paylaşmayı anlatan pek çok eğitici ders de verildi. Farklı yaş grubundan vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri sergiledikleri performansla yoğun alkış aldı.

Etkinliklerimiz Devam Edecek

Tiyatro gösterisi sonrası açıklamalarda bulunan Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu, “Çocuk edebiyatı yazarı Gerard Van Gemert tarafından kaleme alınan Ademloos (Nefes Almadan) adlı edebi eserden sahneye uyarlanan tiyatro gösterisini ilçelerimizde ve şehir merkezimizde vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Elbistan ve Türkoğlu’nun ardından şimdi de Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde tiyatro gösterimizi vatandaşlarımızla buluşturduk. Dayanışmayı ve paylaşmayı anlatan, hayata dair pek çok ders veren tiyatro gösterisine vatandaşlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi bizleri de son derece mutlu etti. Sahne Maraş Tiyatro Okulu oyuncuları tarafından sahnelenen tiyatro gösterimizi diğer ilçelerimizde de öğrencilerimizle ve hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.