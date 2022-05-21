Nehir Özzengin performansı ile dinleyenlerden tam not aldı
Genç KASİAD Kurulu Tarafından, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı” Etkinlikleri Kapsamında Samsun Valiliği’nden getirtilen “İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi” Yedi Güzel Adam Müzesi’nde Kahramanmaraş Halkının ziyaretine açılırken 4 yaşında piyano çalmaya başlayan ve şimdilerde başarıdan başarıya koşan Nehir Özzengin’in piyano gösterisi dinleyenleri adeta büyüledi.
KAHRAMANMARAŞ 21.05.2022, 10:25 21.05.2022, 12:02
Müzik eğitimine 4 yaşında başlayan YÜSEM Müzik Akademisi Piyano Bölümü Öğrencisi Nehir Özzengin, ilk yarışma derecesini 9 yaşında kazandı. Belçika, Lüksemburg, Sırbistan, İtalya gibi dünyanın farklı ülkelerinde katıldığı yarışmalardan bugüne kadar 12 müzik ödülü kazanan genç yetenek, son 2 yıl içerisinde katıldığı tüm piyano ve beste yarışmalarından da birincilik ödülü alarak ayrıldı.
Nehir Özzengin, Almanya'nın saygın okullarından Karlsruhe Müzik Üniversitesi'nin kabul sınavlarında tam puan alarak, derece ile üniversitenin piyano bölümü öğrencisi olmaya hak kazandı. Sınav jürisindeki profesörler tarafından sıra dışı bir yetenek olarak nitelendirilen 15 yaşındaki Nehir, tüm dünyada çok az genç yeteneğin ulaşabileceği bir başarıya imza attı.
Namaz Vakti 21 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Antalyaspor
|38
|59
|7. Beşiktaş
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Galatasaray
|38
|52
|11. Sivasspor
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|37
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|35
|48
|13. Gençlerbirliği
|35
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|37
|71
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|37
|49
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|37
|45
|14. Aston Villa
|37
|45
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|37
|39
|17. Burnley
|37
|35
|18. Leeds United
|37
|35
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Elche
|37
|39
|15. Getafe
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|37
|31