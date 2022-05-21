Nehir Özzengin performansı ile dinleyenlerden tam not aldı

Müzik eğitimine 4 yaşında başlayan YÜSEM Müzik Akademisi Piyano Bölümü Öğrencisi Nehir Özzengin, ilk yarışma derecesini 9 yaşında kazandı. Belçika, Lüksemburg, Sırbistan, İtalya gibi dünyanın farklı ülkelerinde katıldığı yarışmalardan bugüne kadar 12 müzik ödülü kazanan genç yetenek, son 2 yıl içerisinde katıldığı tüm piyano ve beste yarışmalarından da birincilik ödülü alarak ayrıldı.

Nehir Özzengin, Almanya'nın saygın okullarından Karlsruhe Müzik Üniversitesi'nin kabul sınavlarında tam puan alarak, derece ile üniversitenin piyano bölümü öğrencisi olmaya hak kazandı. Sınav jürisindeki profesörler tarafından sıra dışı bir yetenek olarak nitelendirilen 15 yaşındaki Nehir, tüm dünyada çok az genç yeteneğin ulaşabileceği bir başarıya imza attı.