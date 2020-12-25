Nehre Düşen Otomobilin Sürücüsü Son Anda Kurtarıldı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehrine düşen otomobilin sürücüsü boğulmaktan son anda kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 25.12.2020, 13:23 25.12.2020, 15:00
Elbistan’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Ceyhan nehrine düştü.
Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 46 VJ 982 plakalı otomobil ile gecenin ilerleyen saatlerinde Kümbet Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde ilerlediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak Ceyhan nehrine düştü.
Bir vatandaşın yardım çığlıklarını duyması üzerine ekiplere haber verilmesiyle H.D. dondurucu soğukluktaki suyun içerisinden çıkarılarak 112 ekiplerince Elbistan devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nehirdeki otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
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