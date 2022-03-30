Nehre uçan araçtan yaralı kurtulan genç yaşam mücadelesini kaybetti!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın Ceyhan Nehrine düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Muhammet Küçük te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 30.03.2022, 11:55 30.03.2022, 12:38
Elbistan’da Muhammet Küçük’ün kullandığı 46 NE 588 plakalı hafif ticari aracın Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinden Ceyhan nehrine düştüğü kazada ölü sayısı ikiye yükseldi.
Önceki hafta meydana gelen kazada, kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılan Mustafa Küçük (21) ile Büşra (21) ve Muhammet Küçük (20) kardeşler sağlık ekiplerine teslim edilmişti.
Elbistan Devlet Hastanesi^’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Büşra küçük yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan kardeşi Muhammet küçük te yaklaşık bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Tedavisine devam edilen Mustafa Küçük’ün hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
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