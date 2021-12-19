Nem ve rutubete karşı ‘su yalıtımı’ kesin çözüm!
Havaların yağışlı olmasıyla birlikte vatandaşlar evlerde oluşacak nem, rutubet ve dam akıntısı gibi sorunlarla karşılaşmamak için su yalıtımı yaptırıyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.12.2021, 14:57 19.12.2021, 17:44
Peki su yalıtımı hangi aşamalarda neleri önlüyor?
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan su yalıtımı teknik personeli Mahmut Kesmegülü, vatandaşlara, evlerde oluşacak nem, rütubet ve dam akıntısı gibi sorunlara karşı su yalıtımını yaptırmalarını önerdi.
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