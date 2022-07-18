Nesli tükenme tehlikesi altında Olan dağ keçileri Göksun da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında Olan dağ keçileri Göksun da görüntülendi
KAHRAMANMARAŞ 18.07.2022, 13:52 18.07.2022, 18:05
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Ahmetcik köyünde nesli tükenmekte olan yavru dağ keçileri görüntülendi.
Ahmetcik köyünde keçilerini otlatmak için yola koyulan bir çoban tarafından kayda alınan görüntüler Aksu TV Whatsapp İhbar hattına gönderildi.
Görüntülerde 4 adet görülen yavru dağ keçileri savunmasız bir şekilde yaylaya inerek yiyecek aradılar.
Görüntüleri kayda alan Çoban yavru dağ keçilerinden 2 tanesinin kendisine ait keçi sürüsünün içine gelip oyunlar oynadığı ve yayıldığını belirtti.
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