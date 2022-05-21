Neslim Güngen Güzellik Merkezi muhteşem açılış!

Güzelleşmek ve gençleşmek isteyen kadınlara bir alan yaratan Neslim Güngen Güzellik Merkezi, Kahramanmaraşlı hanımların hizmetine sunuldu.

Açılışa Marka sahibi Neslim Güngen, Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler, Güzellik Salonları Odası Başkanı Ahmet Özkömeç ve çok sayı da vatandaş katılım sağladı.

Açılışta Neslim Güngen şarkılarıyla gelen misafirlere eğlence dolu dakikalar yaşattı.

İşletme sahibi Gizem Kaynar, Neslim Güngen Kahramanmaraş şubesi hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.

Marka sahibi Neslim Güngen ise “Bugün 81.şubemizi Kahramanmaraş’ta açtık ve hedefimiz dünya da 7 bin şube” diye konuştu.