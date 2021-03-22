Nevruz dirilişin sembolüdür

Nevruz Bayramı etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör,“Dirilişin, uyanışın ve yeniden doğuşun sembolü Nevruz Bayramımız kutlu olsun. Diriliş ruhumuz, milletimiz var oldukça devam edecek” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 22.03.2021, 16:08 22.03.2021, 16:17
Nevruz dirilişin sembolüdür
Nevruz dirilişin sembolüdür
Nevruz dirilişin sembolüdür

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sütçü İmam Üniversitesi’nde düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliklerine katıldı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nun da yer aldığı program, geleneksel demir dövme ve ateşten atlama etkinlikleriyle başladı.

Çocuklarımız Geleneklerimizi Tanımalı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Tarihi, geçmişi yaklaşık 2 bin 800 yıla uzanan ve 200 milyonu aşkın Türk dünyasında coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramımız kutlu olsun. 2 bin 800 yıllık bir geleneği sürdüren bir milletin ferdi olmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu geleneği, Orta Asya'daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır.Nevruz Bayramı aynı zamanda, UNESCO tarafından ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’ içinde yer almaktadır. Milletimizin ortak geçmişinden izler taşıyan, bizim kültürel kodlarımıza ait Nevruz’u apayrı bir yere koyuyorum. Bunu çocuklarımıza ve bütün gençlerimize daha iyi anlatmalı, bizi bir ve bütün kılan ortak geçmişimizi sürekli hatırlatmalıyız” diye konuştu.

Tarihte Onlarca Diriliş Yaşadık

Nevruz Bayramının tarihi motivasyonlarımızdan biri olduğunu da belirten Başkan Güngör, “Bütün unsurlarıyla tabiatın, insanın ve içinde yer aldığımız evrenin yeniden uyanması, yenilenmesi ve yeniden dirilmesidir Nevruz. Bununla birlikte hepimiz için bir uyanış ve bir diriliş vesilesidir. Dirilişi tarihte defalarca yaşadık; 101 yıl önce ecdadımız, bir mart ayına doğru Maraş’ı düşmana teslim etmeyerek gösterdi uyanışını. Ve bu uyanış bütün bölgemize ve coğrafyamıza ilham verdi. İstiklal Marşımız Mart ayında yazıldı, Çanakkale Zaferi gibi büyük bir destan Martta kazanıldı. Kurtuluş Savaşı aynı şekilde bahar ayında başladı. Şimdi de dost ve kardeş ülke Azerbaycan, Karabağ’ı, Ermenistan’dan kurtararak gösterdi bu uyanışını. Bu uyanışımız ve diriliş ruhumuz, milletimiz var oldukça devam edecek.Milletimizin her bir ferdinin büyük ve müreffeh Türkiye ideali için uyanışına ve dirilişine vesile olması dileklerimle Nevruz Bayramımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Birlik Mesajı Verildi

Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Türk kültüründe “Yeni Gün” anlamına gelen Nevruz, baharın gelişini ifade etmesinin yanı sıra, Milletimizin, Ergenekon’dan çıkışını da temsil etmektedir. Aynı coğrafyada dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin yaşayan kadim bir milletin evlatları olan bizler, tabiatın uyanışını, gönüllerin

ve zihinlerin de uyanışına vesile olarak görmeli, medeniyetimizin farklı renk ve dokularını sevgi ve hoşgörü ortamında yakınlaştırarak, birliğimizi güçlendiren Nevruz geleneğini gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Tıpkı geçmişi birlikte oluşturduğumuz gibi, geleceğimizin de birlikte inşa edilmesini sağlamalıyız” ifadeleriyle beraberlik mesajı verdi. KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise konuşmasında, “21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar. Uyanış, diriliş, canlanışın timsali bu bayramımızın insanlığın yeniden canlanışına, daha sağlıklı günlere daha sağlıklı ve başarılı aylara ve yıllara kavuşmasına vesile olmasını; herkesin normal hayata başlamasına, öğrencilerimizin okullarına kavuşmasına vesile olmasını dilerim” cümlelerini kullandı.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #Sütçü İmam Üniversitesi #nevruz #Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
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