Nevzat Tarhan Değerler Akademisi’ne konuk olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Değerler Akademisi 26 Mayıs Çarşamba günü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın konuk olacağı çevrimiçi yayınla son programını gerçekleştirecek. Saat 20.00’da Büyükşehir Belediyesi Instagram hesabından canlı yayınlanacak programda, ‘Evlilik Hayatı ve Aile Yaşam Becerileri’ üzerine konuşulacak. Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programda, evliliğin insan hayatına etkileri, aile temellerinin sağlam atılmasının gerekliliği ve ailenin toplumsal hayata katkısı gibi pek çok konu masaya yatırılacak.