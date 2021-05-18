Nevzat Tarhan Değerler Akademisi’ne konuk olacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Değerler Akademisi, 26 Mayıs Çarşamba günü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2021, 16:01
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Değerler Akademisi 26 Mayıs Çarşamba günü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın konuk olacağı çevrimiçi yayınla son programını gerçekleştirecek. Saat 20.00’da Büyükşehir Belediyesi Instagram hesabından canlı yayınlanacak programda, ‘Evlilik Hayatı ve Aile Yaşam Becerileri’ üzerine konuşulacak. Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programda, evliliğin insan hayatına etkileri, aile temellerinin sağlam atılmasının gerekliliği ve ailenin toplumsal hayata katkısı gibi pek çok konu masaya yatırılacak.
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Mayıs 2021
|İmsak
|03:35
|Güneş
|05:14
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|36
|83
|2. M. United
|36
|70
|3. Leicester City
|36
|66
|4. Chelsea
|36
|64
|5. Liverpool
|36
|63
|6. Tottenham
|36
|59
|7. West Ham
|36
|59
|8. Everton
|36
|56
|9. Arsenal
|36
|55
|10. Leeds United
|36
|53
|11. Aston Villa
|36
|49
|12. Wolverhampton
|36
|45
|13. Crystal Palace
|36
|44
|14. Southampton
|36
|43
|15. Burnley
|36
|39
|16. Newcastle
|36
|39
|17. Brighton
|36
|38
|18. Fulham
|36
|27
|19. West Bromwich
|36
|26
|20. Sheffield United
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|37
|83
|2. Real Madrid
|37
|81
|3. Barcelona
|37
|76
|4. Sevilla
|37
|74
|5. Real Sociedad
|37
|59
|6. Real Betis
|37
|58
|7. Villarreal
|37
|58
|8. Celta de Vigo
|37
|53
|9. Athletic Bilbao
|37
|46
|10. Granada
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Cádiz
|37
|43
|13. Valencia
|37
|42
|14. Levante
|37
|40
|15. Deportivo Alaves
|37
|38
|16. Getafe
|37
|37
|17. Huesca
|37
|33
|18. Elche
|37
|33
|19. Real Valladolid
|37
|31
|20. Eibar
|37
|30
Günlük GazetelerTümü