NFC teknolojisi ile çevre dostu dijital kartvizit geliştirdiler!

Çevreci, sağlıklı ve temassız iletişim imkânı sunun NFC teknolojisi sayesinde artık kartvizitler de dijitalleşti.

Kahramanmaraş’ta genç girişimlerin yerli imkanlarla ve yazılımla hayata geçirdiği dijital kartvizitler kâğıt kartvizit kullanım alışkanlığını ve iş dünyasındaki iletişim yetisini farklı bir dünyaya taşıyor.

Gençler yeni geliştirdikleri çevre dostu teknoloji sayesinde doğal kaynakların daha az tüketilmesine ve çevresel etkinin azaltılmasına destek oluyor.