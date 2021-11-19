NFK Bulvarı’nda yürüyüş yolları yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, trafikte yaya ve araç güvenliğinin artırılması için üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi oldu. Şehrin en işlek caddelerinden Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda gerçekleştirilen çalışmalarla yürüyüş yolları tamamen yenileniyor. Toplamda 2 bin metrekarelik bazalt uygulamanın gerçekleştirileceği arterde, nokta kabartmalı şeritler ve rampalar gibi engelli dostu çalışmalarla geçişler kolaylaşacak. NFK Kültür Merkezi istikametinde ilerleyen çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.