Nikah ve düğünler bu kriterlere göre yapılacak!

Yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kısıtlaması, restoran ve kafelerin açılması, düğün/nikahların nasıl yapılacağı gibi birçok konuda kriterler belli oldu.

Kahramanmaraş düğün salonları dernek başkanı Mehmet Ekberoğlu "Nikah ve düğünler nasıl yapılacak?" sorusunun cevabını, Aksu Haber’e paylaştı.

Nikah ve düğünler nasıl yapılacak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği, "Nikah ve düğünler nasıl yapılacak?" sorusunun cevabı da Kabine Toplantısı'nın ardından belli oldu.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

Tüm düğün salonlarının, Kademeli normalleşmede alınan kararları esnetmeden uyması konusunda çağrı yapan Ekberoğlu, “kurallara uyarsak yazın düğün sektöründe daha da rahatlayacağız inşallah” dedi.

HABER: MEHMET DEVECİ