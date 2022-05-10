Nikâh memurluğu yeni yerine taşındı

Daha önce Belediye karşısında bulunan Şehit Mehmet İnan Parkı’nda vatandaşlara hizmet veren Elbistan Belediyesi Evlendirme Memurluğu, Pınarbaşı Kayadibi yerleşkesine taşındı.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Elbistan Belediyesi Evlendirme Memurluğumuz, vatandaşlarımıza daha nezih bir ortamda hizmet vermek için 9 Mayıs 2022 Pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hizmet vermeye başlamıştır. Yaklaşık 2 yıldır Şehit Mehmet İnan Parkı içerisinde hizmet veren evlendirme memurluğumuz, ilçemizin en güzel yeri olan Pınarbaşı Kayadibi yerleşkesinde faaliyetini sürdürecektir. Ayrıca nikah işlemleri için detaylı bilgiye internet sitemiz, https://www.elbistan.bel.tr/hizmet/evlilik-hizmetleri-24.html adresinden ulaşabilirler”