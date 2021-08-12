Nikâh salonlarında yoğunluk yaşanıyor!

Tam kapanmaydı, hafta sonu kısıtlamalarıydı derken bir türlü yapılamayan nikâhlar büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Ara verilen nikâhlar kapanmanın bitmesinin hemen ardından tekrar başladı.

Kahramanmaraş nikâh dairesinde açık havada genç çiftlerin ve bu sefer ailelerinin yakınlarının da katılımıyla nikâh işlemleri gerçekleşiyor.

Aksu Haber mikrofonlarına konuşan çiftler uzun bir bekleyişin ardından hep birlikte bu mutlu günü yaşadıklarını belirttiler.