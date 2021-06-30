Nilüfer çiçekleri atıklardan kurtarıldı

Gölden toplanan tonlarca ağırlıktaki plastik, evsel ve hafriyat atıkları bertaraf edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kentin doğal güzelliklerini koruma altına alıyor. Bu kapsamda, Pazarcık ilçesi Evri mahallesinde bulunan Nilüfer Gölü de atıklardan kurtarılarak temizlendi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki çok sayıda ekibin sevk edildiği gölden, çeşitli ambalaj atıkları, ömrünü tamamlamış araç lastikleri benzeri sayısız atık çıkarıldı. Yapılan çalışmayla birlikte, ender rastlanan türlerden Nilüfer çiçeklerinin botanik sağlığı iyileşecek. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Nilüfer Gölü’nde yaptığımız çalışmayla kentimizin nadide bir doğal güzelliği temizlendi. Vatandaşlarımız da bölgeye karşı azami bir hassasiyet göstererek, göle atık bırakılması durumunda ALO 153 Çözüm Masası’na bildirerek bizlere yardımcı olabilirler” ifadeleri kullanıldı.