Nişantaşı Eczanesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor
Geçtiğimiz günlerde yoğun katılım ile Kahramanmaraş halkının hizmetine sunulan Nişantaşı Eczanesi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.09.2021, 17:05 25.09.2021, 17:30
Bu kapsamda TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda da Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmaz’da Nişantaşı Eczanesini ziyaret eden isimlerden oldu.
Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç kahraman şehre yakışır bir yer olduğuna dikkat çekti.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise çok güzel bir mekan olduğunu söyledi.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Eczacı Betül Zabun Kenger ise gelen misafirlere teşekkür ederek kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
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