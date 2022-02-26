NKF’da ‘Uykum Geri Gel’ çocuk tiyatrosu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterileri, konferans ve söyleşi gibi pek çok program sanatseverlerle buluşturulmaya devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında 27 Şubat Pazar günü (yarın) ‘Uykum Geri Gel’ adlı çocuk oyunu miniklerle buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00’da iki seans şeklinde düzenlenecek olan etkinliğe tüm çocuklar davet edildi. Sahnelenecek oyunun biletleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

Etkinlikler Hız Kesmeden Devam Edecek

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Şubat ayı boyunca alanında uzman isimler kültür sanat dostlarıyla bir araya geldi. Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek son programda ise ‘Uykum Geri Gel’ adlı çocuk oyunu miniklerle buluşacak. Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında programlarımız hız kesmeden devam edecek.” ifadelerine yer verildi.