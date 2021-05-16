Normalleşme öncesi Kahramanmaraş sokakları sessiz
Kademeli normalleşme 17 Mayıs itibariyle başlıyor. Normalleşme öncesi kentin en işlek cadde ve sokaklarında sessizlik hâkim oldu.
KAHRAMANMARAŞ 16.05.2021, 15:46 16.05.2021, 15:53
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile kademeli normalleşme tüm Türkiye'de 17 Mayıs itibari ile başlıyor. Normalleşmenin başlamasına bir gün kala Kahramanmaraş sokaklarında bayram sessizliği devam ediyor. 17 günlük kapanma sürecinde Kahramanmaraş halkı, kısıtlama kurallarına büyük oranda uyum gösterdi ve vaka oranlarında doğru orantılı bir düşüş gerçekleşti. Normalleşme sonrası vatandaşın vereceği reaksiyon şehirdeki vaka sayılarında büyük öneme sahip olacak.
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