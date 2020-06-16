Normalleşme süreci ile birlikte seminerler toplantılarda başladı!

Ekonomi ve sektör hakkındaki gelişmelerin konuşulduğu programda Kervancıoğlu soruları da cevapladı.

Programın sonunda Aksu Haber’e konuşan TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, toplantıya katılımından dolayı da Sami Kervancıoğlu’na teşekkür etti.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu Aksu Haber mikrofonuna yaptığı açıklamada, “Toplantıda, şehrimizi, iş dünyasını ve kendi tecrübelerimi anlattım” dedi.