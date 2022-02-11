Nostaljik Otobüste Kahramanlık Türküleri

Kahramanlık türkülerinden oluşan konser, nostaljik otobüs üzerindeki Türk Müziği Topluluğu sanatçıları tarafından seslendiriliyor.

Halkın alkışlarla destek verdiği tura dün lise öğrencileri, bugün ise çete kıyafetleriyle öğrencileri eşlik etti.

Büyük bir coşkuyla kutladığımız 12 Şubat Kurtuluş Bayramımız süresince devam edecek tura vatandaşlar ve öğrenciler katılabiliyor.