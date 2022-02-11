Nostaljik Otobüste Kahramanlık Türküleri
Onikişubat Belediyesi Türk Müziği Topluluğu 12 Şubat Kutlama Etkinlikleri kapsamında şehrimizin marka isimlerinden MADO Dondurmalarına ait nostaljik otobüsle Onikişubat ilçesinde tur atıyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2022, 17:20 11.02.2022, 18:41
Kahramanlık türkülerinden oluşan konser, nostaljik otobüs üzerindeki Türk Müziği Topluluğu sanatçıları tarafından seslendiriliyor.
Halkın alkışlarla destek verdiği tura dün lise öğrencileri, bugün ise çete kıyafetleriyle öğrencileri eşlik etti.
Büyük bir coşkuyla kutladığımız 12 Şubat Kurtuluş Bayramımız süresince devam edecek tura vatandaşlar ve öğrenciler katılabiliyor.
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