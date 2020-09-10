N.Sinem Öksüz Dedebayraktar Türkiye’nin en güçlü CEO ve kadınları arasında

GENÇ YÖNETİCİLERİYLE ÖRNEK ŞİRKET

Türkiye’nin önde gelen ekonomi ve finans dergilerinden olan Ekonomist Dergisi Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi N. Sinem ÖKSÜZ DEDEBAYRAKTAR’ı “40 yaş altı en güçlü CEO’lar” arasında gösterirken, diğer bir finans ve ekonomi dergisi olan Turcomoney ise kendisini Türkiye’nin “40 yaş altı en güçlü kadınları” arasında gösterdi.

Başarılarıyla göz dolduran, 2013 yılından itibaren Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Kipaş Eğitim Kurumları ve Kipaş Kâğıt İşletmeleri CEO’su olarak görev yapan 30 yaşında ki Nezihe Sinem ÖKSÜZ DEDEBAYRAKTAR, Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği mezunu ve New York Üniversitesi’nde İşletme bölümünde MBA yaptı.

KÂĞIT VE EĞİTİM YATIRIMLARININ BAŞINDA Kİ İSİM

N. Sinem ÖKSÜZ DEDEBAYRAKTAR kendisine bağlı olan Kahramanmaraş’taki Kipaş Kâğıt İşletmeleri’nde ve Bilecik Bozüyük’teki Kâğıt Ambalaj İşletmelerinde başarılarını devam ettirirken, bir yandan da Kipaş Kâğıt İşletmeleri’nin, Aydın’ın Söke ilçesinde 2020 yılının son çeyreğinde faaliyete geçecek olan, 200 bin metrekaresi kapalı, 310 bin metrekarede inşası devam yeni tesislerle de ilgileniyor.

Kipaş Kâğıt yeni işletmesiyle; 1.000 kişiye istihdam sağlamanın yanında, 300 milyon dolarlık kâğıt ithalatını sonlandırdığı gibi 225 milyon dolar da ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin 525 milyon dolar cari açığını kapayacak.

Yöneticiliğini N.Sinem ÖKSÜZ DEDEBAYRAKTAR ‘ın yaptığı, Kahramanmaraş’ta bulunan ve Kipaş Holding tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan Özel Kipaş Eğitim Kurumları ticari kaygı gütmeden faaliyet gösteriyor. Bölgesinde başarılı ancak maddi yetersizlik içinde olan öğrencilere mükemmel bir okulda, burslu öğrenim imkânı sağlamak amacıyla 2008-2009 Eğitim-Öğretim döneminde faaliyete başlayan Kipaş Eğitim her yıl yüzlerce öğrenci mezun ediyor.