Nuh Yavuz iş yerinde geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti
Büyük Birlik Partisi (BBP) Avukatı Kemal Yavuz ve Ak Parti Kahramanmaraş Geçmiş Dönem İl Başkan Yardımcılarından Ramazan Yavuz'un ağabeyi çalıştığı işyerinde tamir için çıktığı vinçten aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi’nde bir mermer işletmesinde iş yeri sahibi Nuh Yavuz (59), taşıma vinci arızasını gidermek için çıktığı vincin üzerinde dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Nuh Yavuz’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nuh Yavuz’un cenazesi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
Ak Parti Kahramanmaraş Geçmiş Dönem İl Başkan Yardımcılarından Ramazan Yavuz ve Avukat Kemal Yavuz’un ağabeyi Nuh Yavuz, iş yerinde geçirdiği elim bir kaza sonucu vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz.
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