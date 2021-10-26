Nuh Yavuz son yolculuğuna uğurlandı
10 metre yükseklikten beton zemine düşen Nuh Yavuz son yolculuğuna uğurlandı.
Büyük Birlik Partisi Avukatı Kemal Yavuz ve Ak Parti Kahramanmaraş Geçmiş Dönem İl Başkan Yardımcılarından Ramazan Yavuz'un ağabeyi, dün çalıştığı işyerinde tamir için çıktığı vinçten aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.
59 yaşındaki Nuh Yavuz için Onikişubat ilçesine bağlı suçatı mahallesinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazının kılınmasının ardından mezarlığa götürülen yavuz dualar eşliğinde defnedildi.
Cenaze törenine Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.
Bizlerde Aksu TV ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz.
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