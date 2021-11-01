Nurgül Küçükkürtül gözyaşları
Onikişubat Belediyesi ve Hayırsever İş İnsanı Alper Topçuoğlu tarafından özel çocuklar için yapılan, Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin açılış töreni düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 01.11.2021, 15:27 01.11.2021, 16:57
10 yaşındaki Down Sendromlu Berat’ın annesi Nurgül Küçükkürtül açılışın ardından Başkan Mahçiçek ve Hayırsever İş İnsanı Alper Topçuoğlu’na yazdığı o mektup duygu dolu anlar yaşattı.
Nurgül Küçükkürtül gözyaşları eşliğinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek bu okulun kendileri için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.
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