Nurhak Karaçar’ın ulaşım sorunu büyükşehir’le çözülüyor
Nurhak’ın iki kırsal mahallesi Kullar ve Tatlar’da atıl kamu kurumlarını yenileyerek Millet Konakları’na dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, diğer bir kırsal mahalle Karaçar’da yaklaşık 20 bin metrekarelik parke çalışmasıyla ulaşım sorununa çözüm oluyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.12.2021, 16:52
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Nurhak’ın kırsal mahallelerinden Kullar ve Tatlar’da eski kamu yapılarını yenileyerek Millet Konağı konseptinde kazandırılan sosyal tesislerin ardından, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Karaçar Mahallesi oldu. Stabilize (toprak) yollar sebebiyle ulaşımda aksamaların yaşandığı mahallede toplamda 20 bin metrekarelik parke bordür uygulaması gerçekleştirildi. Mahallenin dışındaki mezarlığa ulaşım sağlayan yolda devam eden uygulamaların kısa süre içinde tamamen bitirilmesi hedefleniyor.
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