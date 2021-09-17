Nurhak’ın iki yeni millet konağı tamamlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelere çok fonksiyonlu sosyal tesisler kazandırmayı sürdürüyor. Bir süre önce Nurhak ilçesinde Kullar ve Tatlar mahallelerinde başlatılan iki yeni “Millet Konağı” projesi de tamamlanıyor. Atıl vaziyetteki kamu yapılarının modern sosyal tesislere dönüştürüldüğü projeyle birlikte ilçenin önemli bir ihtiyacı karşılanacak. Kullar mahallesinde 185 metrekare alana sahip mevcut yapıda başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı. İçinde hanımlar ve yetişkinler lokali, okuma salonları ve çok fonksiyonlu sosyal birimlerin yer aldığı tesis kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak. Tatlar mahallesindeki çalışmada ise toplam 500 metrekare alan üzerindeki metruk bina yeni bir görünüm kazandı. İç ve dış mekânıyla baştan uca yenilenen yapı çok amaçlı salonları, mescitler, yemek odalarıyla birlikte ilçenin ikinci bir sosyal tesisi olarak kullanılacak.

Çok Fonksiyonlu Sosyal Tesisler

Nurhak’ın Kullar ve Tatlar olmak üzere iki mahallesinde gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları ve 2021 Yatırım Programımız doğrultusunda ilçelerimize çok amaçlı Millet Konakları kazandırıyoruz. Bu tesislerimiz birçok ihtiyaca yönelik kullanabilecek. Nurhak’ta iki mahallemizdeki atıl kamu binalarımız yenileniyor. Millet Konağı olarak hizmet verecek iki projemizi kısa süre zarfında tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.