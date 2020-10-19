Nurhak’ta deprem!

Kahramanmaraş’ın Nurhak içesinde 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ 19.10.2020, 21:03
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Nurhak’ta deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.38’de Nurhak ilçesinde 7.1 kilometre derinliğinde 2.60 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#Kahramanmaraş #Nurhak #Deprem
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