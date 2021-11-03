Nurhak’ta İki Millet Konağı Tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Nurhak’a iki yeni Millet Konağı kazandırdı. İlçenin Kullar ve Tatlar mahallelerinde yer alan atıl vaziyetteki iki kamu binası tamamen yenilendi. Proje kapsamında, Kullar Mahallesi’ndeki 185 metrekare alana sahip yeni tesiste; hanımlar ve yetişkinler lokali, okuma salonları ve çok fonksiyonlu sosyal birimleriyle hizmet verecek. Çalışmalar kapsamında bir diğer proje alanı olan Tatlar Mahallesi’nde ise toplam 500 metrekare alan üzerindeki metruk bina yeni bir görünüm kazandı. İç ve dış mekânıyla baştan uca yenilenen yapı çok amaçlı salonları, mescitler, yemek odalarıyla birlikte ilçede birçok farklı sosyal işlev için kullanılabilecek.

Nurhak’a Hayırlı Olsun!

Nurhak’ın Kullar ve Tatlar olmak üzere iki mahallesinde gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları ve 2021 Yatırım Programımız doğrultusunda Nurhak’ta başlattığımız bir çalışmamızı daha tamamladık. İlçemizin Kullar ve Tatlar mahallelerindeki iki yeni Millet Konağı kısa süre içinde vatandaşlarımızın hizmetine girecek. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadeleri kullanıldı.