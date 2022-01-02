Nurhak’ta kaçak ardıç kuşu avcılarına ceza

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Biçin Mahallesinde kaçak avlanma ihbarı üzerine Elbistan Doğa Koruma ekipleri ile birlikte A.B.(48), A.K.(56) ve A.Ç’yı (61) av yasağı olduğu bölgede avlanması yasak olan ardıç kuşu avladıkları tespit edildi. DKMP ekipleri tarafından 3 kişiye 18 bin 550 TL para cezası uygulanırken, 2 adet silaha el konuldu.