Nurhak’ta kaçak ardıç kuşu avcılarına ceza
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde kaçak ardıç kuşu avlayan 3 kişiye, 18 bin 550 TL ceza kesildi.
KAHRAMANMARAŞ 02.01.2022, 22:36
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Biçin Mahallesinde kaçak avlanma ihbarı üzerine Elbistan Doğa Koruma ekipleri ile birlikte A.B.(48), A.K.(56) ve A.Ç’yı (61) av yasağı olduğu bölgede avlanması yasak olan ardıç kuşu avladıkları tespit edildi. DKMP ekipleri tarafından 3 kişiye 18 bin 550 TL para cezası uygulanırken, 2 adet silaha el konuldu.
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