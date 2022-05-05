Nurhak’ta kamyonet takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, A.K idaresindeki kamyonet ile Nurhak’tan Kullar Mahallesi istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ş.K (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.