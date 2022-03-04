Nurhak’ta savcıyım diyerek yaşlı adamı dolandırmak isteyen şüpheli yakalandı

İlçeye bağlı kırsal Alçiçek Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki H.K'yi arayan telefon dolandırıcısı, kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak, H.K'nin FETÖ terör örgütü olayına karıştığını ve elindeki paraları kendilerine verilmesini istedi.

Bunun üzerine bankaya giderek 165 bin lira çeken H.K'nin yakınları, durumu, jandarmayı arayarak bildirdi.

İhbar üzerine ikamete gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri evde önlem alarak, H.K'den paraları almak için eve gelen Y.Ö. (20) ve E.K'yi (23) teslim anında suçüstü yakaladı.

Bunun ardından ekipler, şüphelileri eve getirdiği ve zanlıları ikamet çevresinde bulunan bir araç içerisinde beklediğini tespit ettiği M.K. (52), N.Ç. (18), A.T. (24) ve S.Y.'yi de (17) gözaltına aldı.

Jandarma sayesinde dolandırılmaktan kurtulan H.K. ekiplere teşekkür etti.