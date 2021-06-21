Nurhak’ta trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 02 NA 302 plakalı otomobil ile Ali Kömesöğütlü’nün kullandığı uyarıcı reflektörü bulunmayan pat pat diye tabir edilen tarım aracı Eskiköy Mahallesi Eskiköy Caddesi üzerinde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanarak sağlık ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kömesöğütlü hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.