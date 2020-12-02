Nurhak’tan Asfalt Teşekkürü!
Büyükşehir Belediyesi Nurhak ilçesinde mahalle yollarını asfaltla buluşturdu. Tatlar Mahalle Muhtarı Kamil Gürlek, “Önemli bir sorunumuz çözüldü ve çok güzel bir yola kavuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Nurhak’ta 6 kilometrelik asfalt çalışmalarını tamamladı. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin program dahilinde Pınarbaşı, Değirmenkaya ve Tatlar Mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar büyük memnuniyet yarattı. Tatlar Mahallesi Muhtarı Kamil Gürlek, yapılan çalışmayla mahallesinin önemli bir sorununun giderildiğini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
Sorunumuz Çözüldü
Muhtar Gürlek, “Mahalle yolumuzla yazın toz, kışın çamur sorunu yaşıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza sorunumuzu ilettik. Hamdolsun programa alındı ve mahallemiz sıcak asfalta kavuştu. Mahalle sakinlerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum. Önemli bir sorunumuz çözüldü, yolumuz çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.
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