Nuri Pakdil Ortaokulunda TÜBİTAK destekli bilim fuarı!
Ortaokul öğrencileri projelerini TÜBİTAK desteği ile 5. kez sergiledi.
KAHRAMANMARAŞ 09.06.2021, 16:50 09.06.2021, 18:32
Nuri Pakdil ortaokulunda tübitak’ın desteği ile TÜBİTAK 4006 bilim fuarının açılışını gerçekleştirildi.
Öğrenciler projelerini ise okul öğretmenlerine ve gelen heyete sergileyerek projelerinin amaçlarını anlattı.
okul içerisinde aynı zamanda da sıfır atık dönüşüm atolyesinin de açılışı gerçekleştirildi.
Sıfır atıklardan oluşan atolye de bireylerin sıfır atıklardan neler yapabileceği sergilendi.
Gelen heyet ise hem sıfır atık atolyesinden hemde TÜBİTAK 4006 bilim fuarında projelerini
Sergileyen öğrencilerden bilgiler aldı.
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