Nuri Pakdil’in Vasiyeti Yerine Getirildi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından 2019 yılında vefat eden Kudüs şairi Nuri Pakdil ile ilgili mesaj paylaştı.
KAHRAMANMARAŞ 13.06.2021, 17:46
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından 2019 yılında vefat eden Kudüs şairi Nuri Pakdil ile ilgili mesaj paylaştı. Pakdil’in vefatından önce i, bayram ziyaretinden fotoğrafları paylaşan Başkan Güngör, “O gün bize bıraktığı küçük bir vasiyeti Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yerine getirdik. Edebiyat yolumuzun bir tünelinde Nuri Pakdil ismi yaşıyor” ifadelerini kullandı.
Kudüs’ü Emanet Bıraktı
Başkan Hayrettin Güngör’ün paylaşımı şu şekilde; “Ramazan bayramıydı.Elini öpüp hayır duasını almıştım. En büyük davası Kudüs’ü emanet bırakıp göçtü ebedi aleme.O gün bize bıraktığı küçük bir vasiyeti Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yerine getirdik. Edebiyat Yolumuzun bir tünelinde Nuri Pakdil ismi yaşıyor.Bilvesile birer Fatiha.”
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