Nurullah Genç’le ‘Hikâyem, Hayatımdır’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında ay boyunca konserden tiyatro gösterilerine, konferanstan söyleşiye kadar pek çok program Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Bu kapsamda, 10 Mart Perşembe günü (yarın) Şair Nurullah Genç ‘Hikâyem, Hayatımdır’ adlı söyleşi etkinliğinde kültür sanat dostlarıyla bir araya gelecek. Moderatörlüğünü Ömer Yalçınova’nın üstleneceği etkinlik saat 20.00’da başlayacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte yazmak, şair ve yazarın hayatını nasıl etkiler sorusuna cevap aranacak.

Usta İsimler Kahramanmaraşlılarla Buluşmaya Geliyor

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında birbirinden değerli isimleri şehrimizde misafir etmeye devam ediyoruz. Etkinlikler kapsamında, Yaşamak Geçti Başımdan’ın bu ayki konuğu Şair Nurullah Genç olacak. Usta isim Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Saat 20.00’da başlayacak etkinliğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.