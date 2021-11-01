O Arter Gece Mesaisiyle Baştan Uca Yenilendi
Büyükşehir Belediyesi, şehrin en sık kullanılan güzergâhlarından, Onikişubat’ın Oruç Reis Mahallesi’nde yer alan Hayati Vasfi Taşyürek Caddesi’nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 01.11.2021, 19:19
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yatırım Programı kapsamında şehir genelinde ulaşım ağını iyileştirmeyi sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Onikişubat ilçesine bağlı Oruç Reis Mahallesi’nde yer alan Hayati Vasfi Taşyürek Caddesi oldu.
Kayseri Yolu’ndan Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi, Adil Erdem Beyazıt Caddesi başta olmak üzere birçok ana güzergâha doğrudan bağlanan arterde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.
Gün içindeki trafik yoğunluğu dolayısıyla gece sürdürülen uygulamalarla, aksamalara sebebiyet veren arterde ulaşım konforu sağlanmış oldu.
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