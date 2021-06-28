O cadde baştan sona yenileniyor

ki merkezi arteri birbirine bağlayan caddede çalışmalar sonrası aksaklıkların engellenmesi hedefleniyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarıyla şehir içi trafik akışını iyileştiriyor. Bu kapsamda, Onikişubat ilçesi Mağralı mahallesinde yer alan Müderris Ali Efendi Caddesi’nde de bakım ve onarım çalışmaları başladı. Kanuni Sultan Süleyman ile Mağralı Ökkeş Caddelerini birbirine bağlayan arterde sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Kilit parke zemine sahip arterde, asfalt uygulamasıyla ulaşım konforu da artacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde süren çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Talebimiz Hızla Karşılandı Başlatılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mağralı Mahalle Muhtarı Ömer Saygılı, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör kısa süre önce mahallemizi ziyarete gelmişti. Orada azalarımızla beraber kendilerine caddemizle ilgili durumu ilettik. Yaklaşık 3 gün sonra çalışmalar başladı. İnanıyorum ki birkaç gün içinde de tamamlanacaktır. Süratle ihtiyaçların karşılandığına şahit olmak mutluluk verici. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.