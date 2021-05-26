O yoldaki heyelan sorununu büyükşehir çözüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ve kırsalda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu’na bağlı Küçüknacar – Bulanık – Kozludere grup yolunda sıklıkla heyelan yaşanan bölgede çalışma başlatıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından güzergâhta yaşanabilen toprak kaymasının önüne geçmek için yaklaşık 5 metre yüksekliğinde perde duvar inşa ediliyor. Temel kazısı ve hafriyat sevkiyatının tamamlandığı çalışmalarda dolgu ve betonarme uygulamaları gerçekleştiriliyor.

MUHTAR KAYA’DAN BAŞKAN GÜNGÖR’E TEŞEKKÜR

Bulanık Mahallesi Muhtarı Ökkeş Kaya çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bölgemizde 3 mahallemiz tarafından ortak kullanılan grup yolumuzda daha önce 2 defa heyelan meydana gelmişti. Heyelan sebebiyle yol açılana kadar uzun süre şehir içi bağlantımız tamamen kesilmişti. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e arz ettik. Sağ olsun Başkanımız da sorunlarımızla ilgileneceğini söyledi ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz de grup yolunda perde duvar çalışmasına başladı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.