Öçal'dan 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü mesajı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, devletin çeşitli kademelerine sinsi bir şekilde yuvalanmış, uluslararası emperyalist şebekeler ile iş birliği yapan bir grup hainin, milletimizin istikbalini ve istiklalini vesayet altına almak amacıyla gerçekleştirdiği menfur bir saldırıdır.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsını ve milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef alarak demokrasi ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainler, aziz milletimizin vatan ve bayrak aşkıyla sarsılmaz egemenlik iradesi karşısında menfur emellerini gerçekleştiremeden mağlup olmuşlardır.

Necip milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın sokaklara davet çağrısının ardından hep birlikte kenetlenip, bayrağına, devletine, iradesine, demokrasisine sahip çıkarak tankların, mermilerinin önüne kendilerini siper edip 'milli irade destanı'nın baş mimarı olmuş ve tüm dünyaya örnek bir davranışın da timsali haline gelmiştir.

Milli ve manevi değerlerimizin eseri ve şanlı tarihimizin son destanı 15 Temmuz göstermiştir ki, hiçbir ihanet odağı ve girişimi ayağa kalkmış bir milli-manevi ruh karşısında duramayacaktır.

Bu düşüncelerle 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, ihanet kalkışmasında şehadet mertebesine yükselen aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize ve kahramanlarımıza minnetlerimi sunuyorum.