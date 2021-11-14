Ödül töreni bu yıl Kahramanmaraş’ta düzenlendi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, toplamda 30 ödül sahibini buldu.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Türkiye Yazarlar Birliği’mizi kahraman şehrimizde ağırlamaktan mutlu olduk” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şube Başkanı Fazlı Bayram, “2020 yılının “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödül törenine ev sahipliği yaptığımız için çok gururluyuz” dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’da, ödül alan tüm yazarlarımızı, sanatçılarımızı ve fikir adamlarını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan, “ev sahipliğinden dolayı Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, şiirin ve edebiyatın başkentinde birliğimizin ödül vermeye başlamasının 40 yılına yakır şekilde programı gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.

programda ödül alan kişi, kurum ve eserler ise şöyle:

Hikâye: Mustafa ŞAHİN, Gömleği Yalnız kitabıyla ( Yapı Kredi Yayınları),

Şiir: Suavi Kemal YAZGIÇ, Bütün Ayrılıklar kitabıyla (Profil Kitap),

Roman: Ayşegül GENÇ, Kalbin Arka Odası eseriyle (Muhit Kitap),

Deneme: Dursun ÇİÇEK, Benim Dağlarım kitabıyla (Muhit Kitap),

Fikir: Tahsin GÖRGÜN, Osmanlı Düşüncesi eseriyle (Tire Kitap),

Araştırma: Hümeyra ÖZTURAN, Ethostan Ahlâka eseriyle (Klasik Yayınları),

İnceleme: İbrahim TELLİOĞLU, Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu’nun Fethi kitabıyla (Bilge Kültür Sanat)

Edebi Tenkit: İbrahim KAVAZ, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirleri ve Şiirlerindeki Değişmeler kitabıyla (Kesit Yayınları),

Hatıra: Emine IŞINSU, Kendimden Kendime eseriyle (Ihlamur Kitap),

Gezi: Mehmet MAZAK, Şehir Kokusu kitabıyla (Yeditepe Yayınları),

Tercüme: Tahir ULUÇ, Ahlâk Sorunsalı Batı Modernitesinin Ahlâki Eleştirisine Bir Katkı, Taha Abdurrahman’dan tercümesiyle (Pınar Yayınları),

Biyografi: Alim KAHRAMAN, Mehmet Akif Tutuşmuş Bir Yürek, Adanmış Bir Hayat kitabıyla (Büyüyen Ay),

Çocuk Yayınları: Değerli Masallar eserleriyle (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları),

Basın Fıkra: Hüzeyme Yeşim KOÇAK, (Merhaba Gazetesi),

Basın Fikir: Ahmet Doğan İLBEY (Yenisöz Gazetesi),

Basın Röportaj: Hale KAPLAN (Star Gazetesi),

Basın Kültür Sanat: Saliha SULTAN, Kültür-Sanat alanındaki yayınlarıyla, (Karar Gazetesi),

Dergi Yayıncılığı: Ay Vakti,

Türk Müziği: Ubeydullah SEZİKLİ, Evlâd-ı Fâtihan'dan Kadim Sesler Balkan İlahileri 2,

Halk Kültürü: Ali IŞIK, Konya’da Kültürel Hayat eseriyle (Çizgi Kitabevi),

Elektronik Yayıncılık: Fikircografyasi.com,

TV Belgesel: Zeynep KEÇECİLER, Anne Gidince, (TRT Belgesel) programıyla,

TV Dizi: Gönül Dağı, (TRT 1),

Şehir Kitabı: Ekrem ÖZDEMİR, Şehir ve Modern eseriyle (İdealkent Yayınları),

Radyo Programı: Mustafa Doğan DİKMEN, Musikiye Dair, programıyla (TRT Nağme),

Yayıncılık Kamu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları,

Yayıncılık Özel: Ketebe Yayınlar