Ödüllü Logo Yarışması Sonuçları 30 Aralık’ta!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ödüllü logo tasarım yarışmasında heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Şehrin iki önemli turizm değeri Yedikuyular Kayak Merkezi ve Yeşilgöz Mesire Alanı’na yönelik olarak düzenlenen yarışmalarda dereceye giren tasarımlar 30 Aralık Perşembe günü belli olacak. Her iki turizm tesisi için de dereceye giren tasarımlarda birinciler 5 bin TL, ikinciler 4 bin TL ve üçüncüler ise 3 bin TL ile ödüllendirilecek. Mansiyon ödüllerinin de 1.000 TL olarak belirlendiği yarışmalarda sonuçlar Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve resmi websitesinden ilan edilecek.