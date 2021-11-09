Ödüllü Yarışmada Başvurular Sürüyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin önemli turizm değerleri Yedikuyular ve Yeşilgöz’ün markalaşmasına yönelik düzenlenen ödüllü logo tasarım yarışmasında son başvuru tarihi 15 Kasım.
KAHRAMANMARAŞ 09.11.2021, 09:29
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ödüllü logo tasarım yarışması başvuruları sürüyor. Şehrin önemli turizm değerleri Yedikuyular Kayak Merkezi ve Yeşilgöz Mesire Alanı’na yönelik olarak düzenlenen yarışmalarda son başvuru tarihi 15 Kasım Pazartesi tarihine kadar yapılabilecek. Her iki turizm tesisi için de hazırlanabilecek logolarda birinciler 5 bin TL, ikinciler 4 bin TL ve üçüncüler ise 3 bin TL ile ödüllendirilecek. Mansiyon ödüllerinin de 1.000 TL olarak belirlendiği yarışmalarla ilgili detaylı bilgilere Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden erişilebiliyor ( https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2021/10/28/odullu-yedikuyular-ve-yesilgoz-logo-tasarim-yarismasi ).
Namaz Vakti 09 Kasım 2021
|İmsak
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
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|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6
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