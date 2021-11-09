Ödüllü Yarışmada Başvurular Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ödüllü logo tasarım yarışması başvuruları sürüyor. Şehrin önemli turizm değerleri Yedikuyular Kayak Merkezi ve Yeşilgöz Mesire Alanı’na yönelik olarak düzenlenen yarışmalarda son başvuru tarihi 15 Kasım Pazartesi tarihine kadar yapılabilecek. Her iki turizm tesisi için de hazırlanabilecek logolarda birinciler 5 bin TL, ikinciler 4 bin TL ve üçüncüler ise 3 bin TL ile ödüllendirilecek. Mansiyon ödüllerinin de 1.000 TL olarak belirlendiği yarışmalarla ilgili detaylı bilgilere Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden erişilebiliyor ( https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2021/10/28/odullu-yedikuyular-ve-yesilgoz-logo-tasarim-yarismasi ).