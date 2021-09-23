Ödüllü yarışmalarda iki önemli duyuru

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek “2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri” yarışmaları kapsamında iki önemli değişikliği duyuruldu. Kısa film, müzik, resim, şiir okuma ve yazma, deneme ve mektup başta olmak üzere toplamda 14 alanda yapılacak yarışmaların başvuru süresinde süre uzadı. Yoğun talep dolayısıyla yapılan değişiklikle birlikte çevrimiçi olarak gerçekleştirilen başvurularda son tarih 28 Eylül Salı günü olarak açıklandı. Adaylar son başvuru tarihine kadar www.kmedebiyatgunleri.com adresi üzerinden form doldurarak yarışmalara katılabilecek.

Ses Yarışmasında Değişiklik

Etkinlikler kapsamında düzenlenecek Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması’nda da kural değişikliğine gidildi. Bu kapsamda, yarışma kuralları arasında yer alan “Enstrüman çalma zorunluluğu” kaldırılmış oldu. Yapılan değişiklikle birlikte yarışmacılar, ilgili yarışmaya müzik aleti kullanmaksızın da katılabilecekler.